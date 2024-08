Calcio Seconda Categoria – Si è radunata la Rapid Olimpia. Pasetti: “Prima la salvezza”

GAZOLDO Ieri sera mister Fabio Mussetola ha dato il via alla preparazione della Rapid Olimpia, del presidente Franco Pasetti, attesa da neopromossa dall’avventura nel girone N della Seconda. Mercato in entrata chiuso con l’arrivo di Batusha e Patrick, Thai Ba, preciso e meticoloso il lavoro sul mercato del diesse Marco Giazzi.

«Si riparte senza fare proclami, – afferma Pasetti -, il primo obiettivo da raggiugere è ovviamente la salvezza, considerato che siamo neopromossi. Abbiamo inserito in organico degli ottimi elementi, ma anche le altre avversarie si sono adeguatamente rinforzate. La squadra è giovane, il mister offre ampie garanzie, l’ambiente è l’ideale per lavorare in tutta serenità. Il girone? Nella scorsa stagione abbiamo disputato il torneo di Terza categoria a Cremona, ci aspettavamo di fare altrettanto anche in Seconda, invece giochiamo nel girone tutto mantovano: vedremo di far bene».