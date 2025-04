Approvato il bilancio d’esercizio Aspef 2024: utile pari a 14.983,29 euro

MANTOVA La Giunta Palazzi ha approvato il bilancio d’Esercizio dell’Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia (Aspef) del Comune di Mantova per l’anno 2024.

Il conto consuntivo di Aspef chiude con un utile pari a 14.983,29 euro che verrà destinato, ai sensi degli articoli del vigente Statuto, come segue: il 10% a riserva straordinaria, un altro 10% a fondo rinnovo impianti e l’80% per opere previste nel Piano Programma adottato in sede di bilancio di previsione.

Anche nel 2024 l’Azienda ha fornito regolarmente i servizi richiesti dall’Amministrazione comunale a favore dei cittadini.

La relazione al bilancio di Esercizio 2024 è sottoscritta dal Direttore Generale di Aspef, che riporta l’andamento ed indica i risultati consuntivi relativi a valori della produzione, costi e margine operativo lordo di ogni singolo servizio erogato.

L’iter ora prevede l’approdo del documento in Commissione e successivamente in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

“I conti di Aspef si mantengono in ordine – ha dichiarato l’assessore al Welfare del Comune di Mantova Andrea Caprini –, il bilancio consuntivo 2024 chiude in sostanziale pareggio, grazie al tasso di copertura e di saturazione dei servizi, all’efficacia degli interventi attivati dalla direzione e dal presidente nel contenimento dei costi generali, nonché all’ottimo risultato di Farmacie Mantovane”.