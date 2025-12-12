Bande musicali, Bulbarelli (FDI): “Contributi regionali per quattro realtà mantovane”

MANTOVA “Quattro importanti realtà musicali del territorio mantovano: la Scuola di Musica ‘Giuseppe Verdi’, la Filarmonica Intercomunale Quistello Poggio Rusco, l’Associazione ‘Banda Città di Mantova’ e l’Associazione Musicale Banda di Gonzaga, riceveranno un contributo dalla Regione Lombardia per un importo complessivo di 6.556 euro per acquistare nuovi strumenti e attrezzature nell’ambito della linea investimenti della misura a sostegno delle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk”, ha dichiarato il consigliere regionale Paola Bulbarelli in riferimento all’approvazione della graduatoria dei soggetti/interventi ammissibili a finanziamento per la linea B del bando a sostegno di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia.

“Si tratta di un riconoscimento concreto per il lavoro e la passione di chi quotidianamente mantiene vive le nostre tradizioni musicali e valorizza il territorio. La musica è, infatti, un potente strumento di aggregazione e coesione sociale: unisce generazioni, rafforza i legami tra le persone e crea momenti di partecipazione e condivisione in tutta la comunità”, continua Bulbarelli.

“Un ringraziamento va all’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, per il proficuo impegno nel sostenere le realtà culturali lombarde. Auspico che sempre più associazioni mantovane partecipino ai bandi regionali, così da rafforzare l’offerta musicale locale e promuovere occasioni di incontro, educazione e divertimento per tutti”, ha concluso il consigliere Bulbarelli.