Mantova si prepara ad un altro weekend di pura magia

Sono partiti lo scorso 15 novembre i Mercatini di Natale di Mantova, che

stanno registrando un grande successo di pubblico sin dalle prime settimane.

La manifestazione, giunta alla decima edizione, è patrocinata e sostenuta dal

Comune di Mantova e organizzata da Green Eventi e 46100 Live,

confermandosi tra gli appuntamenti natalizi più rilevanti del Nord Italia.

Fondamentale il contributo dei partner Gruppo TEA, Medianet, Radio Bruno,

Bcc credito padano e Confartigianato Mantova, che affiancano

l’organizzazione nella realizzazione di un evento capace di coinvolgere

l’intera città.

Cuore dei Mercatini è piazza Virgiliana, che ospita il Villaggio di Natale con

chalet in legno, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il trenino turistico Tea

Christmas Express e la Christmas Arena, tra le novità più apprezzate di

questa edizione con il suo calendario ricco di iniziative.

Dopo il positivo riscontro delle scorse edizioni, la manifestazione si è estesa

anche al centro storico: dal 29 novembre, ogni fine settimana, piazza Erbe,

piazza Broletto e piazza Mantegna accolgono bancarelle di artigiani e

hobbisti con prodotti fatti a mano, oggetti decorativi e idee regalo originali,

dando vita a un vero e proprio percorso natalizio diffuso.

I Mercatini di Natale si preparano così ad un altro weekend di magia.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre saranno due giornate ricche di eventi,

sorprese e attività dedicate soprattutto ai più piccoli, mentre prosegue

l’iniziativa della “Magica Letterina di Babbo Natale”, che accompagnerà le

famiglie fino all’attesissimo arrivo di Babbo Natale il 21 dicembre. Tra chalet,

luci, profumi e attrazioni che animano piazza Virgiliana e il centro storico,

questo weekend porta con sé due appuntamenti molto attesi della

programmazione della Christmas Arena.

Sabato 13 dicembre – L’incanto di Santa Lucia

Partenza dal Centro Storico. La magia di Santa Lucia attraversa tutta la

città: a partire dalle 15, la Santa partirà dal centro storico e, accompagnata

dal suo asinello, raggiungerà i Mercatini passando tra le bancarelle di piazza

Erbe, piazza Mantegna e piazza Broletto.

Un percorso ricco di atmosfera che condurrà grandi e piccoli fino al cuore dei

Mercatini di Natale.

Arrivo in piazza Virgiliana. Santa Lucia arriverà alle 16 in piazza Virgiliana,

dove accoglierà i bambini e distribuirà dolcetti e caramelle, regalando un

momento di festa e divertimento.

Un appuntamento pensato per le famiglie, immerso nel clima più autentico e

luminoso del Natale.

Domenica 14 dicembre – Baby Christmas Market e Carol Ladies

La giornata di domenica propone un doppio evento alla Christmas Arena in

piazza Virgiliana dedicato alla creatività e alla musica.

Baby Christmas Market, dalle 10 alle 17, alla Christmas Arena in piazza

Virgiliana.

Novità di questa edizione, il mercatino del riuso dedicato esclusivamente ai

bambini: un’occasione educativa e divertente dove i più piccoli possono

scambiarsi giochi, libri e oggetti che non utilizzano più.

La partecipazione è gratuita e su prenotazione, inviando una mail a

info@greeneventi.it (non oltre sabato 13 dicembre ore 18).

Carol Ladies – Concerto di Natale, alle 15, alla Christmas Arena in

piazza Virgiliana.

Il pomeriggio si accende con le armonie natalizie delle Carol Ladies,

protagoniste di un concerto che porta la magia dei canti tradizionali, tra

eleganza, atmosfera e spirito di festa.

La Magica Letterina di Babbo Natale: l’attesa continua fino al 21

dicembre. Prosegue in tutto il centro storico l’iniziativa “La Magica Letterina

di Babbo Natale”, realizzata grazie alla collaborazione tra Tea, Commercianti

del Centro Storico e Locali Mantovani Uniti. I bambini possono ritirare la

propria letterina nei negozi e locali aderenti, scrivere desideri e pensieri per

Babbo Natale, imbucarla nella cassetta postale ufficiale in piazza Virgiliana.

L’appuntamento più emozionante si avvicina: domenica 21 dicembre,

Babbo Natale arriverà ai Mercatini di Natale per incontrare i bambini, leggere

le loro letterine e portarle con sé fino al Polo Nord.