Baschieri (Fi): “Palazzi dovrebbe solo sperare in una sanatoria”

Mantova «Tanti furbetti del fisco, ma anche tante persone in difficoltà con il pagamento di multe e tributi locali». A questa conclusione arriva il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Pier Luigi Baschieri, il quale non trascura di considerare come la cifra complessiva dei crediti di via Roma (più o meno esigibili) va comunque a compensare più che ampiamente i tagli governativi agli enti locali tanto lamentati da via Roma.

«Sanzioni da codice della strada e imposta municipale unica sugli immobili costituiscono il “tesoretto” dei crediti del Comune. Un tesoretto – precisa Baschieri – solo contabile si intende. Nelle casse comunali mancano all’appello oltre 25 milioni di euro derivanti da crediti ancora esigibili ma di difficile riscossione. Una cifra record che, qualora recuperata anche in minima parte, permetterebbe alla nostra amministrazione di centrosinistra di smettere di lamentarsi dei tagli governativi applicati in modo proporzionale a tutti gli enti locali (circa 400mila euro). A Palazzi e Buvoli non resta che sperare nella nuova manovra di rottamazione delle cartelle esattoriali, la cosiddetta pace fiscale, che sta studiando il governo di centrodestra. Misura che offre la possibilità ai contribuenti in difficoltà di saldare, in dieci anni, debiti senza sanzioni ed interessi e di favorire il recupero dei crediti accumulati negli anni» conclude Baschieri .