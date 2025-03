Tamburello serie A m – A Castellaro (ore 14) la finale del Memorial “Danieli-Bellini”

Castellaro Lagusello A causa delle avverse condizioni meteorologiche è stata rinviata a oggi pomeriggio la finale del 78º Torneo Nazionale di Tamburello-40º Memorial Irene Danieli-1° Memorial Mario Bellini. La gara tra il Castellaro e l’Arcene era prevista per ieri pomeriggio. Modificato anche l’orario: si giocherà alle 14. La conferma ufficiale della gara però si avrà soltanto questa mattina alle ore 9. La squadra di casa, allenata da Luca Baldini, aveva battuto in semifinale il Cinaglio per 2-0, mentre l’Arcene aveva avuto la meglio sul Rallo, sempre con il punteggio di 2-0.

2° Memorial G. Bresciani

A Ceresara oggi (ore 14) va in scena la finalissima del 2° Memorial Gianfranco Bresciani: a contendersi il successo la squadra locale e il Sommacampagna.