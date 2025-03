Opportunità per giovani dai 15 ai 25 anni: progetto ForesTEEN e attività per adolescenti di Segni d’infanzia

Prosegue il progetto internazionale ForesTEEN che ogni mese propone un appuntamento Online di dialogo e confronto tra adolescenti da tutta Europa ed il loro ecosistema culturale (formato da operatori culturali, insegnanti, genitori e professionisti di settore che lavorano con questa fascia d’età). Martedì 18 marzo dalle 18:00 alle 19:30 è fissato l’Online ForesTEEN Meeting del mese, e sarà condotto dal gruppo “TEEN” spagnolo del centro culturale LaSala di Barcellona, ente che rientra nel partenariato ForesTEEN al fianco di Segni d’infanzia.

Le prossime date per l’Online ForesTEEN Meeting sono lunedì 14 aprile e venerdì 16 maggio. Per il calendario completo ed iscrizioni, inviare una mail a segreteria@segnidinfanzia.org .

Ma le opportunità non finiscono qui: giovedì 20 marzo alle ore 16:00, il palinsesto propone “AperiTEEN: appuntamento con i professionisti” presso Biblioteca Baratta, ovvero una opportunità di confronto diretto con professionisti della cultura. Questo mese l’ospite è Sara Zoia, attrice diplomata al Piccolo Teatro di Milano, che gli adolescenti partecipanti avranno modo di intervistare per conoscere da vicino la carriera teatrale. La partecipazione è libera e gratuita.

Il mese di marzo all’insegna di ForesTEEN si conclude con il primo viaggio di settore del 2025: dal 26 al 29 marzo, Sara da Imola e Luca da Mantova, due adolescenti selezionati tra ragazze e ragazzi che formano il gruppo TEEN di Segni d’infanzia partiranno per Marsiglia e prendere parte al raduno mondiale di Assitej International, la più importante associazione di categoria. Questo viaggio sarà l’occasione per conoscere di persona altri adolescenti ed in particolare i TEEN provenienti dai Paesi degli altri 9 enti partner di progetto ForesTEEN. Nel programma delle attività, tra spettacoli ed eventi, ci sarà anche uno speciale appuntamento con Cristina Cazzola, Direttrice Artistica di Segni d’infanzia, la quale condurrà una presentazione insieme a Giorgio Vacchiano, professore dell’Università degli Studi di Milano, intitolata: “Radici e relazioni: un dialogo generativo tra foresta ed ecosistema culturale”.

La presentazione esplorerà i parallelismi tra l’ecosistema culturale degli adolescenti e l’ecosistema delle foreste, in quanto cuore dell’approccio ForesTEEN, per cui Cristina Cazzola, project Manager di ForesTEEN, si è ispirata proprio a Giorgio Vacchiano e i suoi studi e in particolare al libro “La resilienza del bosco”.

Il progetto ForesTEEN, che vede Segni d’infanzia capofila in partenariato con 9 enti europei ed Assitej International come partner associato, è realizzato grazie al co-funding di Europa Creativa,