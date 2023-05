Calcio Promozione – La Governolese non va oltre il pari con la Vighenzi e retrocede in Prima

Governolo Mai come in questo caso il pareggio non serve a nessuno. La Governolese aveva bisogno dei tre punti per sperare di evitare la retrocessione diretta (la seconda consecutiva), e la vittoria sarebbe bastata visto il pareggio del San Lazzaro, il che non fa che aumentare i rimpianti dei Pirati, che hanno concluso mestamente una stagione nata male e mai raddrizzata. La Vighenzi, dal canto suo, chiude quinta a pari merito con il Cellatica (sesta se si considerano gli scontri diretti), ma il -11 dall’Orceana la esclude dagli spareggi. Insomma, tutto doveva finire questa partita, tranne che con un pareggio. Invece…

E’ stata una partita combattuta in quel di Sirmione, con le due squadre che però non riescono a farsi male. Parte meglio la formazione di casa, che al 4’ si rende pericolosa con una punizione di Faini che termina a lato. Al 15’ grande azione Boateng-Diodato, con conclusione di Brunati che viene però rimpallata. I Pirati si fanno vedere al 19’ con un colpo testa di Omoregie che finisce alto. Dopo un tiro centrale di Faloretti (21’), Merigo salva da campione su Bertuol. Al 38’ Vighenzi vicina al gol con una punizione di Brunati che Bertolani toglie dall’incrocio dei pali. In chiusura di tempo i locali protestano dopo un contatto sospetto in area Lonighi-Boateng, ma il direttore di gara fa cenno di proseguire.

Nella ripresa è ancora la Vighenzi a premere sull’acceleratore. Al 51’ Boateng tira a lato dal limite dopo un bel cross di Diodato. Il quale, al 60’, colpisce la traversa, mentre al 66’ Bertolani compie un grande intervento sulla conclusione di Hassan. Ultimo brivido al 90’ con Diop che, davanti alla porta, calcia addosso all’estremo della Gove. Finisce 0-0, un punto a testa e tutti scontenti.

«Dispiace molto dover commentare un’altra retrocessione – afferma il diesse rossoblù, Marco Dalmaschio – questo gruppo da dicembre in avanti ha fatto molto bene e meritava ben altra sorte, anche se nell’ultimo mese il nostro cammino è stato un po’ rallentato. Sulla retrocessione ha influito la partenza ad handicap dell’andata, ma questo verdetto deve insegnarci qualcosa. Si chiude un ciclo, dobbiamo cercare di aprirne un altro in Prima Categoria, ripartendo da zero. Per quanto riguarda l’ultima partita, entrambe le squadre dovevano vincere per i rispettivi obiettivi. Ci abbiamo messo il cuore, fino all’ultimo minuto, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare il gol che ci avrebbe mandato ai play out».

RISULTATI ULTIMA GIORNATA

Cellatica-Castellana 0-0

Vighenzi-Governolese 0-0

Marmirolo-La Sportiva Ome 3-2

Suzzara-Lodrino 2-0

Pavonese-Nuova Valsabbia 2-2

Borgosatollo-Orceana 1-3

Asola-Pro Palazzolo 5-0

Voluntas Montichiari-San Lazzaro 0-0

I VERDETTI

Pavonese promossa in Eccellenza

1° turno play off (sabato 13 maggio)

Asola-Castellana

2° turno play off (sabato 20 maggio)

Orceana-Vincente 1° turno

Voluntas Montichiari e Governolese retrocesse in 1ª Categoria

Play out (and. 14, rit. 21 maggio)

Nuova Valsabbia-Suzzara