Calcio in lutto: addio a Gianni Bertazzoni, ds della rinascita a Suzzara

Campitello Con Gianni Bertazzoni se ne va un dirigente che ha masticato calcio per oltre vent’anni e dall’inconfondibile fiuto per il talento. Cardine imprescindibile delle società guidate dal presidente Attilio Pagliari, Bertazzoni ha portato il Campitello dalla Terza alla Prima Categoria per poi fare il grande salto seguendo il patron nell’incredibile avventura a Suzzara. La grande cavalcata che ha visto i bianconeri risalire dalla Seconda cat. all’Eccellenza porta infatti anche la sua firma così come la consacrazione di atleti come i gemelli Darra, Marazzini e Tabarelli tanto per citarne alcuni. Gianni, 74 anni, lascia la figlia Serena. I funerali saranno domani alle 9.45 a Campitello.