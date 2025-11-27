Black Friday, a Mantova giro d’affari da 27 milioni

Mantova Confesercenti Mantova: giro d’affari provinciale da 27 milioni di euro, con 8,64 milioni generati dai negozi tradizionali e 1.500 punti vendita coinvolti (5.760 euro l’incasso medio). I dati locali sono elaborati sulla base delle tendenze rilevate dal Sondaggio Confesercenti–Ipsos 2025 sul Black Friday, che fotografa comportamenti di spesa, preferenze e canali utilizzati dai consumatori italiani. Non più un solo giorno, ma una vera “Black Week”: le offerte si estendono sempre più spesso ai dieci giorni precedenti e successivi al venerdì, fino al Cyber Monday. Un trend che coinvolge anche Mantova, dove lo shopping anticipato si traduce in una spesa stimata di 27 milioni di euro, pari allo 0,7% del giro d’affari nazionale (4 miliardi). Il sondaggio Confesercenti–Ipsos 2025 mostra che la moda è la categoria più ricercata nel Black Friday (48%), seguita da elettronica (45%) e cura della persona (32%). Lo stesso schema appare nella domanda locale: un Black Friday più “fashion driven” di quanto si racconti, con un impatto diretto sui negozi mantovani di abbigliamento e accessori. Secondo Confesercenti–Ipsos, il 68% degli acquisti sarà online e il 32% nei negozi fisici. A Mantova, questi ultimi continuano ad avere un peso rilevante: 8,64 milioni di euro generati dai punti vendita tradizionali; 1.500 negozi coinvolti; 5.760 euro di incasso medio per esercizio; 33,7% esercizi di vicinato sul totale provinciale.

La multicanalità si traduce in servizi che integrano digitale e fisico: click&collect, resi rapidi, consulenza in negozio. Un modello confermato anche dalla survey nazionale. Il sondaggio Confesercenti–Ipsos rileva i consumatori utilizzeranno il Black Friday per anticipare almeno un regalo di Natale. Il dato coincide con le tendenze osservate in provincia: una spinta che aiuta famiglie e negozi, distribuendo la spesa nel tempo e portando traffico nei punti vendita.

Confesercenti–Ipsos segnala per il mese di novembre circa 4,5 milioni di pacchi “di scarso valore”, spesso provenienti da fuori UE. La nuova imposta di 2 euro sulle spedizioni extra UE riporta il tema anche al livello territoriale: un elemento che impatta sulla concorrenza e sulla sostenibilità della logistica. Gianni Rebecchi, presidente Confesercenti Mantova: «Il Black Friday è un’opportunità, ma servono regole e investimenti di prossimità. La crescita dei marketplace low cost e dei pacchi di scarso valore, confermata dai dati Confesercenti–Ipsos, richiede di riequilibrare la concorrenza. Parte delle risorse deve tornare alle città, per rigenerazione urbana, occupazione locale e servizi ai quartieri. Il commercio di vicinato è un presidio economico e sociale del territorio».