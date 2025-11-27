Pgt Gonzaga, Coldiretti Mantova: sconcertati da decisione Comune

Il presidente di Coldiretti Mantova, Fabio Mantovani, si dice “sconcertato per la decisione del Comune di Gonzaga di negare ogni possibilità di sviluppo alla zootecnia in un territorio dove gli agricoltori già rispettano norme restrittive imposte dall’Unione europea e dove non si vede oggettivamente il motivo di ulteriori vessazioni di natura ambientale”.

Resta la volontà da parte di Coldiretti Mantova di contribuire al dibattito e di collaborare in modo costruttivo con il Consiglio comunale e l’amministrazione locale ma, allo stesso tempo, è ferrea la volontà di “tutelare i diritti degli allevatori e degli agricoltori, con l’obiettivo di difendere un settore strategico per il territorio e le grandi produzioni Dop e che legittimamente deve poter pianificare il proprio sviluppo futuro con certezza, dal momento che esistono già e sono rispettate norme precise di carattere comunitario”. Inoltre, prosegue il presidente Mantovani, “parliamo di allevamenti che hanno sostenuto nel tempo investimenti anche cospicui e che oggi potrebbero essere vanificati da tale illogico provvedimento”.

La sensazione è che “si voglia far pagare all’agricoltura colpe che non sono del settore primario, e come ulteriore beffa nel comune che ha in Bovimac una delle manifestazioni fieristiche più rappresentative per la zootecnia”.