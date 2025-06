Bollette del gas: un salasso per le piccole imprese

MANTOVA Mettendo a confronto i costi energetici delle piccole con quelli delle grandi imprese, emerge un differenziale “spaventoso” che penalizza enormemente le prime. Se per le bollette dell’energia elettrica gli artigiani, gli esercenti, i negozianti e i piccoli imprenditori pagano il 55% in più delle grandi industrie manifatturiere e/o commerciali, per quelle del gas addirittura il doppio. A denunciarlo è l’Ufficio studi della Cgia. Con i prezzi di luce e gas che da tre anni a questa parte hanno subito degli aumenti importanti, perdura la penalizzazione nei confronti delle realtà produttive di piccola e piccolissima dimensione che, ricordano dalla Cgia, quelle con meno di 20 addetti, ad esempio, costituiscono il 98% delle imprese presenti nel Paese. Le difficoltà, fa sapere l’Ufficio studi della Cgia, colpiscono molte imprese e conseguentemente anche tanti distretti produttivi che continuano a essere il motore dell’economia e dell’export del Paese. In Italia a gonfiare i prezzi delle bollette della corrente delle imprese sono, in particolare, i costi di rete, le tasse e gli oneri di sistema che nelle piccole aziende hanno una incidenza pari mediamente al 40% del costo totale. Una quota che nelle grandi imprese scende al 17%. Per quel che riguarda la Lombardia sono tre i distretti investiti direttamente da questa crisi, acuita dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, e tra essi c’è anche la nostra provincia. I rincari dei costi energetici hanno creato seria difficoltà al settore metalmeccanico del Basso Mantovano, oltre a quello dei metalli di Brescia-Lumezzane, e il metalmeccanico di Lecco. Situazione critica anche per il distretto delle ceramiche di Sassuolo. Questo al netto del fatto che per ora non ci sono segnali di un drastico peggioramento della situazione, ma se le tensioni geo-politiche in corso dovessero precipitare, con una conseguente impennata dei prezzi delle materie prime, non è da escludere che queste realtà manifatturiere siano destinate a scivolare verso l’ennesima crisi economica che a questo punto sarebbe letale per molte di esse.