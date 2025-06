Atletica leggera – Libertas, Emily Meneghinello brilla nei 400 agli Italiani

RIETI Fantastica Emily Meneghinello ai Campionati Italiani Allievi di Rieti. All’esordio nei 400 m, l’atleta della Libertas Mantova ha corso la sua batteria senza timori. E’ passata bene ai 200 e ha completato ancor più convinta la parte finale. E ha migliorato anche il personale. Un ottimo 57’’94 che ha convinto e soddisfatto la sua allenatrice Grazia Attene e le è valso il 13esimo tempo totale. Come crono di accredito aveva 58’’36. La settimana prossima tocca agli altri atleti in maglia arancione che hanno staccato il pass per i Campionati Italiani. Alla kermesse tricolore per Juniores e Promesse a Grosseto, venerdì 4 luglio tocca al pesista Giulio Veneri. Sabato 5 Gabriele Di Giacomo, reduce dagli esami di maturità, scenderà in pedana nel salto triplo e domenica 6 ecco i 3000 siepi per Morad Allali. Nel frattempo un gruppo di 20 giovani “atletini” con tecnici e dirigenti parteciperanno all’ormai collaudato raduno estivo a Cesenatico.