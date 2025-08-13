Cabina di un camion in fiamme, due chilometri di coda in direzione sud

MANTOVA – Due chilometri di coda si sono formati ieri, lungo l’autostrada del Brennero, a causa di un autoarticolato in fiamme. L’incendio si è registrato attorno alle 17 nel tratto Pegognaga-Reggiolo Rolo, in direzione sud, nei pressi dell’uscita del casello in territorio reggiano. Tempestivo si è rivelato l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Suzzara e di una squadra della sede centrale di Mantova che, tramite l’ausilio di un’autopompa e di un’autobotte, hanno impedito che il rogo si propagasse anche al rimorchio e al carico. Sul posto anche la Polizia stradale di Modena nord, il personale dell’autostrada A22 e un’ambulanza della Croce Rossa di Suzzara. Il conducente 51enne del mezzo pesante, non appena resosi conto che nell’abitacolo della motrice stava entrando del fumo, ha subito dato l’allarme allertando il 115. Il rogo, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe di natura del tutto accidentale.