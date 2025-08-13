Il Festival dei Colli Morenici con “Nel regno dell’operetta” a Castellaro Lagusello

ALTO MANTOVANO -Prosegue domani alle ore 21 in piazza Castello nella frazione Castellaro Lagusello, la summer edition 2025 del Festival dei Colli Morenici con lo spettacolo intitolato “Nel Regno dell’Operetta: In vacanza nel Salz Kammergut…un giorno di relax al “Cavallino Bianco” incontrando alcuni personaggi delle operette più celebrate”. Interverranno il soprano Anna Consolaro, il tenore Enrico Portile, il baritono e narratore Pier Zordan e l’Orchestra dei Colli Morenici diretta dal maestro Nicola Ferraresi. L’iniziativa fa parte della rassegna estiva 2025 “Arte, musica e cultura” organizzata dal Comune di Monzambano in collaborazione con la Fondazione Città di Monzambano, Colline Moreniche del Garda e l’associazione culturale Alda Merini. Nel corso della serata verranno eseguiti brani tratti da “La Vedova Allegra”, “Il paese dei Campanelli”, “Al Cavallino Bianco” e molte altre celebri operette.