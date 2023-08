Calcio Promozione – Valbusa: “Union Marmirolo tutto da scoprire”

Marmirolo Vacanze agli sgoccioli anche per l’Union Team Marmirolo, che si radunerà tra una settimana, martedì 8 agosto, per l’inizio della preparazione agli ordini di mister Perinon. Laddove le fusioni sono state per molti, e continuano ad essere, mera vendita di titoli sportivi, Union Team e Marmirolo hanno invece deciso di unire le forze per davvero, con l’intento di costituire il polo calcistico più importante dell’hinterland. La Promozione ce l’avevano entrambe già in tasca: il Rullo con la salvezza conquistata nella passata stagione; i sangiorgini grazie a due annate da urlo nelle quali hanno dominato i campionati di Seconda e Prima Categoria.

C’è più Marmirolo che Union Team, se parliamo delle squadre della scorsa stagione, nella rosa ormai congiunta che andrà ad affrontare il prossimo campionato. Del resto il Rullo ha già affrontato la categoria con buoni risultati. E tra i giocatori confermati figura l’attaccante Thomas Valbusa, entusiasta per la nuova avventura che non vede l’ora di cominciare. Nel reparto avanzato si annuncia una forte concorrenza, ma il bomber non si preoccupa, convinto di poter ritagliarsi il proprio spazio a suon di gol. «Sono arrivati giocatori forti dal Veronese, li conosco bene – spiega Thomas – chi giocherà lo deciderà ovviamente l’allenatore, guai se non fosse così. Il mister, tra l’altro, è stato un ottimo attaccante (e ha giocato due stagioni nel Marmirolo, ndr) per cui avrà certamente l’occhio clinico. Non lo conosco personalmente, ma se la società lo ha scelto, significa che offre adeguate garanzie. E a proposito di società, sono contento che alla fine come diesse sia rimasto Brentegani, che già l’anno scorso ha fatto un ottimo lavoro». «Il primo periodo di preparazione – prosegue Valbusa – sarà molto importante per conoscerci al meglio, anche se la squadra ha già un’ossatura ben definita dalla passata stagione. Per esprimere un primo giudizio sul valore del gruppo bisognerà comunque aspettare gli impegni ufficiali, la squadra andrà giudicata in campionato. Per quanto mi riguarda, nella scorsa stagione non ho avuto grossi problemi ad ambientarmi nella Promozione lombarda, campionato certamente difficile. Spero di continuare a far bene per la squadra. L’obiettivo è ancora la salvezza, magari senza dover soffrire come nella passata stagione. E quello che eventualmente verrà in più, sarà tanto di guadagnato».