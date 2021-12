Campagna natalizia di raccolta fondi di UNICEF Italia

MANTOVA Come ogni anno, a dicembre si svolge la campagna nazionale di raccolta fondi intitolata alla

Pigotta®, la bambola ufficiale di UNICEF Italia. La Pigotta è una bambola di pezza, realizzata a mano con passione e fantasia da volontari di

tutte le età, che UNICEF offre “in adozione” in cambio di un contributo minimo di 20 euro: ogni

pigotta rappresenta la bambina o il bambino che, grazie alla donazione corrispondente, riceverà

da UNICEF aiuti indispensabili alla sua vita e al suo sviluppo. Quest’anno i fondi raccolti attraverso le Pigotte verranno utilizzati per sostenere l‘impegno

dell’UNICEF contro la pandemia COVID-19 e il programma COVAX, che ha lo scopo di garantire un

accesso equo ai vaccini contro il virus che l’ha scatenata. Nessuno sarà davvero sicuro finché tutto

il mondo non sarà vaccinato e UNICEF, insieme con altri partner, partecipa all’impresa storica di

acquistare, trasportare e somministrare vaccini contro il virus SARS-CoV-2 in più di 92 paesi a

basso e medio reddito. A Mantova le pigotte si possono adottare tutto l’anno presso il Comitato UNICEF (Via

Cremona 44/A; 0376 380872, 339 2691285, 348 3223602). Inoltre, nel mese di dicembre si

possono trovare in Piazza Marconi (mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12), presso la lavanderia La

perfezione, in Via Chiassi 123, e il negozio La Jeanseria, in Piazza Erbe 21. Oltre all’adozione di pigotte, si potranno effettuare donazioni, anche di modesta entità,

ricevendo in cambio dei semplici gadget: portachiavi, giocattoli, palline e biglietti natalizi, ed altri

oggetti utili per auguri e regali solidali. I fondi raccolti attraverso queste donazioni verranno

destinati ai programmi di lotta contro la malnutrizione.