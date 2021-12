Palazzo Ducale, apertura straordinaria per lunedì 6 dicembre

MANTOVA Quest’anno, in vista della Festa dell’immacolata, per gli amanti dell’arte e della cultura la reggia gonzaghesca rimane visitabile dal 30 novembre al 12 dicembre, senza soluzione di continuità. Infatti il percorso museale resterà aperto in via straordinaria anche lunedì 6 Dicembre 2021 (concentrando la visita sulla Corte Vecchia e sulla mostra in corso), con orario ridotto ore 10-17.45, ultimo ingresso alle 17.00 (accesso con biglietto Corte Vecchia a 7 euro + 1 euro prevendita).

Per esigenze logistiche, lunedì non sarà aperta al pubblico la Camera degli Sposi ma potranno essere ammirate, tra i tanti capolavori della reggia, la Sala degli Arcieri con la pala di Rubens, la Sala del Pisanello oltre alla mostra “Dante e la cultura del Trecento a Mantova” nell’Appartamento di Guastalla.

Il percorso di visita sarà il seguente: ingresso da piazza Sordello sotto i portici, accesso nell’Atrio degli Arcieri e salita nella Sala del Rubens, transito in Galleria Nuova, sala dei Papi, sala del Pisanello, appartamento di Guastalla con mostra Dante, uscita tramite Scalone delle Duchesse.

Per l’occasione è prevista una visita guidata con partenza alle ore 11 (prenotazioni tramite call center 041 2411897, costo € 5) con particolare riferimento alla mostra dedicata a Dante e alla cultura del Trecento a Mantova presso le sale di Guastalla. Ricordiamo anche ai gentili visitatori che, data la straordinarietà dell’apertura di lunedì 6 dicembre, non sarà in vigore il biglietto congiunto “Il cielo in una stanza” con Palazzo Te e Palazzo D’Arco.