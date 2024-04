Comunità energetiche, un’opportunità per Mantova

MANTOVA Si è svolto giovedì sera, presso gli ambienti della Sala delle Capriate, l’incontro dal titolo “ Le comunità energetiche, uno strumento di partecipazione”, organizzato dall’amministrazione comunale di Mantova. L’evento, di divulgazione sull’importanza delle cer (per l’ambiente e per il risparmio delle famiglie) era aperto alla cittadinanza. Al tavolo dei relatori si trovavano l’assessore all’ambiente Andrea Murari, il presidente delle provincia Carlo Bottani, il rappresentante della Diocesi Don Alberto Formigoni, i rappresentanti di SEI srl (gruppo Tea) ing. Davide Bonfietti e Federico Pastorello, i rappresentanti di Agire, presidente Nicola Sodano e il direttore Nicola Galli. « C’è grande attenzione per questo tema – parole del presidente Bottani – su tutto ciò che riguarda l’energia, come dei trasporti, dove noi abbiamo lavorato in modo importante». « C’è una condivisione di risorse, di pensiero, speriamo anche di valori – spiega don Alberto – anche noi sul pianeta siamo connessi con il creato e questa connessione c’è anche in una casa comune. Un cambio di paradigma interessante, in un’epoca veloce, anche superficiale: una parentesi dove l’eccedenza energetica non vada solo ad alleggerire il portafoglio, ma possa andare incontro anche a delle povertà energetiche».