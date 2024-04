Tragedia in pieno centro a Guidizzolo: 83enne muore travolta da un furgone

GAZZUOLO Investita da un furgone di un corriere espresso che stava facendo retromarcia. E’ morta così questa mattina verso le 10.30 Fabrizia Genovesi, 83enne di Gazzuolo. L’anziana era appena uscita dalla tabaccheria della centralissima via Roma e stava accingendosi ad attraversare la strada, quando è stata travolta da un furgone Mercedes di un corriere che stava facendo una retromarcia. Quando il conducente si è accorto di avere investito una persona era già troppo tardi. L’anziana, vedova, madre di due figli, molto conosciuta in paese, è morta praticamente sul colpo. Sul posto oltre al 118, le forze dell’ordine per i rilievi di legge e i vigili del fuoco.