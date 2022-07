Castel d’Ario, ecco il manifesto che celebra “Nivola” a 130 anni dalla nascita

Castel d’Ario Musica e motori, un binomio da sempre affascinante e vincente. Lo conferma il grande successo di pubblico per il concerto “La musica al tempo di Nuvolari” tenutosi nella meravigliosa cornice del Castello di Castel d’Ario con la Storyville Jazz Band, dove ai piedi della torre è stata esposta una Jaguar XK120 del 1951 portata dal collezionista, nonché consigliere comunale di maggioranza, Renato Reggiani. Prima di lasciare spazio ai musicisti, il sindaco Daniela Castro ha presentato il manifesto commemorativo che l’Amministrazione ha fatto realizzare in occasione del 130° anniversario della nascita di Tazio Nuvolari. Un dipinto dell’artista Marco D’Aponte, rappresentante il grande campione, esposto nella mostra “Artisti per Nuvolari” del 2019 e gentilmente concesso dalla Casa Museo Sartori. Oltre ad essere riportati i loghi delle ditte che hanno dato la loro adesione all’avviso pubblico di ricerca sponsor, sul manifesto compaiono tutti gli eventi connessi alla celebrazione del 130° dalla nascita dell’impareggiabile mantovano volente. Al termine del concerto il sindaco ha pubblicamente ringraziato, con la consegna del manifesto e del calendario della Pro Loco dedicato a Nivola, le ditte Unical AG, Tea, Ario, Valgarda, Gmc Broker, GleisFrei, Combustibili “Farinato”, Farmacia “Soldi”, Casoni, agenzia “Le 4 Mura” e ferramenta “A. General Store” per il contributo a sostegno delle manifestazioni. «Una dimostrazione da parte degli sponsor di grande sensibilità ed interesse per il ricordo del grande pilota che ha contribuito a rendere il nostro paese conosciuto in tutto il mondo». Presente all’evento anche il vice presidente della Provincia, Massimiliano Gazzani, al quale è stata donata una copia del manifesto. Nel ricordo del grande pilota mantovano verranno, in effetti, organizzati diversi eventi di diversa natura artistica.