Pallavolo serie B1 f – Porto, colpo Bernabè

Porto Mantovano L’Euromontaggi Porto mette a segno il primo colpo per la nuova stagione. Dopo aver cambiato staff tecnico e acquisito il diritto da Vicenza per tornare in serie B1, ora bisogna mettere mano al roster e rafforzarlo. Ecco quindi la prima novità: si tratta dell’opposto Stefania Bernabè (classe 1998), ultima stagione al Campagnola Emilia. Ha giocato anche a Cesena, Forlì, nella Teodora Ravenna, poi è tornata a Forlì e ancora Ravenna, prima dell’esperienza in terra reggiana. A Porto potrebbe ritornare Micole Maghenzani, attaccante classe 1999 che in questa stagione ha giocato alla Nardi Volta. Per quanto riguarda le conferme, restano alla corte del neo coach Cristina Guicciardi Chiara Poggi, il capitano Annapaola Ghirardelli e Katileny Giardini.

In serie B maschile, oggi potrebbero esserci novità all’E’più Viadana. Passiamo in B2 femminile. Il martello mantovano Elettra Mazzola lascia la Belladelli Quaderni e si accasa alla Zoo Bautique di coach Enrico Pinzi e Diego Pavan. Il presidente del club virgiliano Vanni Rigoni ha raggiunto nei giorni scorsi l’intesa con la società del San Lazzaro, proprietario del cartellino della giocatrice. Lasciano invece la Davis e appendono al chiodo scarpe e ginocchiere Valentina Vecchi, Silvia Bulgarelli e Debora Pini. Tre atlete punto di riferimento importante per la squadra. Martinelli nelle scorse settimane si è allenata con la Re/max Intermedia, club che ripartirà dalla serie C dopo aver scambiato il diritto sportivo con la Polriva, ma ancora non si sa se il team medolese l’ha tesserata. L’ex Renèe Campi, ruolo centrale e reduce dall’esperienza in serie B2 con l’Orotig Peschiera Ponti, ha firmato per il Piadena neopromosso in B1.

Marco Breviglieri, conclusa la propria esperienza con la Nardi Volta dopo il ko in finale per l’A2, si è accasato all’Akademia Sant’Anna, compagine messinese neopromossa in A2.