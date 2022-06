Calcio a 5 serie A2 – Saviatesta, il portiere Ricordi saluta: va al Dosson

Mantova Qualche settimana fa avevamo accennato alla possibilità che il portiere Enrico Ricordi potesse lasciare il Mantova nel bel mezzo della rivoluzione estiva messa in atto dall’ad Cristiano Rondelli in tandem con il neomister Pino Milella, da poco tornato al Saviatesta per riportare la squadra virgiliana in Serie A. Strano a dirlo, ma è così. Ricordi, uno degli eroi della prima promozione nel massimo campionato targata Milella, non farà parte del nuovo Mantova. L’ufficialità è arrivata ieri e a comunicarlo è stato il giocatore stesso tramite la propria pagina facebook con un messaggio rivolto ai sostenitori virgiliani. «Anni stupendi, intensi, unici! Grazie Mantova Calcio a 5». La prima avventura in città si era interrotta dopo il primo anno di Serie A con la parentesi a Catania, poco fortunata. La scorsa estate il ritorno in riva al Mincio per cercare di riportare il Saviatesta in Serie A, ma l’obiettivo purtroppo è sfumato. Ricordi andrà a difendere la porta del Came Dosson, dove ritroverà un altro ex Mantova, Di Guida.

Ora Rondelli dovrà andare a caccia di un sostituto. Non sarà facile per due motivi: Ricordi è tra i migliori portieri in circolazione e in porta giocherà un italiano. E il mercato tricolore, con le nuove regole, oggi è letteralmente ingolfato. Il Mantova quest’anno punterà su un mix di giovani e giocatori esperti. Due al momento le certezze: Gabriel e bomber Titon. Nel frattempo, la società entro il 10 luglio dovrà completare l’iter per iscrivere la squadra al prossimo campionato di A2. Non ci saranno sorprese per quanto riguarda il Mantova, però, a quanto pare, molte società sono in grossa difficoltà.