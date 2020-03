Coppia assalita da due pitbull senza guinzaglio e museruola

MANTOVA – Cinque giorni di prognosi per la sua compagna, tre giorni per lui, il cane della donna medicato da un veterinario e una querela nei confronti del proprietario di una coppia di cani di razza pitbull. È il bilancio dell’aggressione subita domenica scorsa in viale Bolivia, quartiere Due Pini, da un 63enne e dalla sua compagna 40enne ad opera di due cani che giravano senza guinzaglio e senza museruola. «Nonostante tutto è andata anche bene – racconta lo stesso 63enne -. Di solito la mia compagna scende da sola per far fare un giro al cane, una femmina di pitbull. L’altra sera invece c’ero anch’io. Stavamo parlando con una nostra vicina che era lì anche lei con il suo cagnolino quando l’abbiamo vista prenderlo in braccio in tutta fretta. Il tempo di girarci e ci siamo visti arrivare addosso questi due pitbull. Il maschio si è avventato sulla nostra cagna, mentre la femmina ha attaccato la mia compagna». Ci sono stati attimi di forte concitazione per non dire di paura; la 40enne è stata morsicata a un gluteo e ha subito anche un graffio al volto, mentre il 63enne ha riportato alcune ferite mentre cercava di liberare la sua cagna dalla morsa dell’altro cane con l’aiuto del proprietario dei due pitbull. «È uno che abita qui intorno – aggiunge -, si è anche scusato, ma non intendiamo lasciare perdere. La nostra cagna è sempre al guinzaglio e con la museruola, mentre quei due cani erano liberi di andare in giro e fare del male tra l’altro in un parchetto dove di giorno ci sono i bambini che giocano e cani che girano liberi», ha spiegato lo stesso 63enne alla Polizia intervenuta sul posto, e nei cui uffici ha poi formalizzato la denuncia.