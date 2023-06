Casaloldo: grande festa in paese per i 50 anni dell’Avis

CASALOLDO «Sistemare via XXVI Aprile e la torre civica». È l’appello all’amministrazione comunale che arriva da Mario Cancellieri, ex consigliere e assessore comunale goitese di lungo corso, e oggi capo di gabinetto in Provincia.

«Quello che rivolgo alla nostra amministrazione comunale – fa sapere Cancellieri – è un invito in amicizia e in spirito di collaborazione. Risulta infatti che l’avanzo di amministrazione del 2022 per l’ente locale goitese sia decisamente ragguardevole, e quindi ritengo che si possa iniziare a pensare di trovare percorsi di finanziamento per intervenire sia su via XXVI Aprile che sulla nostra torre civica. Via XXVI Aprile infatti è il salotto di Goito, e già quando ero consigliere comunale avevo sollecitato diverse volte il Comune affinché venissero presi in considerazione interventi di riqualificazione e abbellimento. Ora, anche se non sono più consigliere comunale, mi piacerebbe vedere interventi sul centro del nostro paese. Almeno parte dei fondi ci sarebbe e, tramite appositi finanziamenti, si potrebbero recuperare eventuali fondi aggiuntivi per le opere necessarie. E insieme con i lavori di riqualificazione di via XXVI Aprile, si potrebbe intervenire una volta per tutte anche sulla torre civica, sistemandola un po’ e ripulendola».

Un appello e un invito, insomma, ad abbellire e riqualificare il centro del paese con fondi sia propri sia da appositi finanziamenti.