Volley Serie A3 – Il Gabbiano piega Sarroch con grinta (3-2) e torna a volare

MANTOVA Torna il campionato dopo la Coppa Italia e il Gabbiano risponde subito presente. Nel terzo turno di ritorno, Gola e compagni sconfiggono per 3-1 un Sarroch combattivo fino alla fine. Ma il carattere dei ragazzi di Serafini ha ancora una volta la meglio, assieme a una panchina che non si tira indietro quando chiamata in causa.

GABBIANO MANTOVA-SARROCH CAGLIARI 3-1 (25-18, 25-17, 18-25, 25-21)

GABBIANO MANTOVA Martinelli 3, Yordanov 13, Miselli 12, Massafeli Iasi Pedroso 7, Parolari 22, Ferrari 13, Sommavilla (L), Catellani (L), Scaltriti 4, Depalma. Ne: Tauletta, Zanini, Gola. All.: Serafini.

SARLUX SARROCH CAGLIARI Fabroni 2, Ntotila 1, Leccis 4, Romoli 9, Sideri 10, Fortes 6, Giaffreda (L), Curridori 0, Ciupa 13, Mocci (L), Beghelli 13. Ne: Agostini, Cristiano, Pisu.

All.: Giombini.

ARBITRI Virginia Tundo di Bologna e Magnino di Perugia.

NOTE Durata set: 25’, 25’, 27’, 31’. Battute errate: Gabbiano 12, Sarroch 13. Ace: Gabbiano 5, Sarroch 2. Muri punto: Gabbiano 10, Sarroch 7.