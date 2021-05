Calcio Eccellenza – Castiglione, riprovaci con lo Zingonia

CASTIGLIONE Proseguire il percorso di crescita, dopo la svolta nel match di domenica scorsa contro il Prevalle, nel quale i mastini hanno sbloccato finalmente la loro classifica.

E’ questo il proposito del Castiglione, che oggi scende in campo sul terreno dello Zingonia Verdellino, formazione bergamasca che ha ottenuto tre vittorie in altrettante gare disputate. La formazione di mister Manini dovrà fare a meno dell’infortunato Maccabiti e dello squalificato Mambrin. In difesa, al posto dell’ex Castellana, verrà arretrato Fantoni, da sempre schierato come centrocampista in questa stagione. Modulo dunque che potrebbe ridisegnarsi.

«Incontriamo una squadra con dei valori indiscutibili, vista la classifica – premette mister Manini -. E’ vero che non hanno incontrato sempre squadre di alto profilo, come è capitato invece a noi, ma hanno battuto team di spessore come il Valcalepio. Speriamo di fare risultato con i bergamaschi, dando continuità alla bellissima prova di domenica scorsa contro il Prevalle, nella quale la vittoria ci è sfuggita soltanto per alcune decisioni arbitrali controverse. Andiamo ad affrontare un team importante, che dalla cintola in su ha dei giocatori di categoria superiore. Cercheremo di colpirli nei loro punti deboli, restando equilibrati, per fare punti anche stavolta, esaltando le nostre qualità».