Covid: 216 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA Il Covid non va in vacanza e a differenza di quanto era successo durante le prime ondate, il caldo non ha fermato la corsa dei contagi. Sono 216 i nuovi casi registrati oggi nel Mantovano, con una percentuale di tamponi positivi che è tornata a sfiorare il 20%, come nei mesi del picco della variante Omicron. Le zone con il maggior numero di contagi restano Mantova e comuni dell’hinterland, che oggi hanno tutti registrato aumenti in doppia cifra. Doppia cifra anche per i comuni e di Castiglione e Suzzara con 12 nuovi casi di Covid ciascuno.