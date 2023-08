Covid: dopo 183mila casi in 3 anni ora è il virus che colpisce due volte

MANTOVA Il Covid? Non c’è quasi più. Nell’ultimo report mensile dell’Osservatorio Epidemiologico di Ats Val Padana, aggiornato al 31 luglio scorso, le persone positive al virus nel Mantovano erano 67 (in ulteriore calo rispetto alle 90 del mese precedente. Più che evidente è fatto che i contagi attuali siano sempre meno pericolosi per i pazienti: una sola vittima nel mese di luglio. Decesso risalente al 6 luglio che è poi l’ultimo decesso per Covid a tutt’oggi nella nostra provincia. In leggera risalita il numero di pazienti ricoverati per Covid al Poma, passati dai 5 dello scorso 11 agosto ai 7 del 18 agosto seguente. Nessuno di essi è comunque ricoverato in terapia intensiva. degli 87 casi registrati in luglio 44 riguardano ripositivizzati. Volendo tirare le somme della pandemia che ha condizionato le nostre vite negli ultimi 3 anni nel Mantovano a tutt’oggi si sono contati 2092 morti per Covid a fronte di 183.462 casi di contagio (dato aggiornato al 31 luglio). Nella settimana tra l’11 e il 18 agosto nella nostra provincia sono stati registrati 39 nuovi contagi, in lieve calo rispetto alla settimana precedente quando i casi erano stati 43. Dall’inizio della pandemia ad oggi, quasi il 43% dei residenti nel territorio di Ats Val Padana ha avuto l’infezione da Covid-19. Il tasso in provincia di Cremona è leggermente più basso, probabilmente per la scarsa capacità diagnostica della prima ondata. Il distretto di Mantova è quello che ha avuto il maggior numero di contagi in rapporto al numero di abitanti, Crema è quello che ne ha avuti meno.