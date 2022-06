Calciomercato dilettanti – Casti, in arrivo Pezzini. Halili è del San Lazzaro

Mantova Ancora nessuna ufficialità, ma sembra ormai certo che il Castiglione prenderà due punte di peso: una dovrebbe essere sicuramente Nicola Ferrari, l’altra potrebbe essere Valente, in uscita dal Valcalepio, ma ci sono anche altri profili sotto la lente dello staff tecnico.

Intanto dovrebbe arrivare dalla Cremonese il trequartista/attaccante Elia Pezzini, classe 2003, scuola Inter.

Gli aloisiani hanno anche definito il preparatore che aiuterà nella prossima stagione mister Esposito: si tratta dell’ex Brescia Francesco Tambussi.

Confermato Hanine, mentre i tre portieri saranno Segna, Rudy Cavicchioli e Zorzi. Se ne andrà invece Campagnari, pronto a sbarcare a Vigasio: la società veronese, inoltre, pare abbia vinto il derby di mercato con il Legnago per assicurarsi Xeka. che ha riscattato il cartellino dalla Governolese ed è libero di accasarsi altrove. I Pirati, dal canto loro, in attacco sono sempre su Omoregie, che sta dialogando anche col San Felice. Tanta concorrenza per i ragazzi in quota: il centrocampista 2002 Vasaturo, ultima stagione tra Suzzara e Marmirolo, potrebbe tornare alle zebre, ma i neroverdi vorrebbero trattenerlo. Sono arrivate anche parecchie richieste per Erik Sogliani, classe 2003: piace a Sporting, Union Team, e Porto. Sempre a proposito di Marmirolo, il Suzzara non ha perso le speranze di avere Cristian Mazzocchi e Manuel Dondi, due pupilli di mister Bizzoccoli. Colpo del San Lazzaro che si assicura, proprio in uscita dai neroverdi, l’attaccante Zeqir Halili. Nelle prossime ore il manager Michele Jacopetti tenterà di chiudere anche per Beschi.

Finalmente c’è l’ufficialità: lo Sporting Club tessera l’attaccante Amadou Ndiaye dal Curtatone. Affare già in canna da circa tre giorni. Ieri la firma sull’accordo in vista della prossima stagione: il forte centravanti dunque sarà a disposizione di mister Fabrizio Ferrari. Con Ndiaye allo Sporting e Halili al San Lazzaro si avvicina Andrea Badalotti al Porto: potrebbe essere proprio questa la piazza giusta per ripartire, per il forte attaccante che ha lasciato negli scorsi giorni il San Lazzaro. Ma occhio al Curtatone, che ora dovrà cercare un altro centravanti. La Nac sembra vicina a Zancoghi, Peruffo e Bernabeni.

In Seconda categoria il Castellucchio di Omero Rossetti si rinforza con l’estremo difensore Balzanelli e il centrocampista Rasini dalla Ceresarese. In Terza la Mantovana di patron Gigi Barlera si rinforza col l’esperto Marco Castaldo dal Buscoldo.