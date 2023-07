Calcio Eccellenza – Castellana, parla Novellini: “Prima la salvezza”

CASTEL GOFFREDO Prima la salvezza: è questo l’obiettivo della Castellana, che torna in Eccellenza dopo diverse stagioni (dopo un cammino glorioso agli spareggi), ma dovrà badare innanzitutto a mantenere la categoria. I biancazzurri sono i primi a radunarsi, per quanto riguarda la stagione 2023/2024, tra le formazioni mantovane. Stasera alle 18.45, presso il Comunale di via Svezia, il primo appello per la truppa di mister Giovanni Arioli.

«Pensiamo di aver costruito una squadra equilibrata, compatibile con l’idea di calcio di mister Arioli – il monito del dg Alessandro Novellini -. Ma il livello sarà altissimo e noi, con l’umiltà che contraddistingue questa società, dobbiamo pensare innanzitutto a consolidarci, mettendoci in sicurezza quanto prima. Molti organici sono stati allestiti per tentare il grande salto. L’Ospitaletto probabilmente farà campionato a sé, vista la rosa, ma tante altre compagini non saranno da meno. Penso al Rovato, al Castiglione, al Cazzagobornato, solo per fare alcuni esempi».

«E’ chiaro che, da neopromossa – prosegue -, dobbiamo riprendere il feeling con la categoria, e in questo ci aiuteranno dei giocatori esperti». Gli arrivi di Ruffini, Chiarini, Minelli, Menolli, Crema e Dossena sono sicuramente una garanzia per l’Eccellenza.

«L’organico è sostanzialmente chiuso, magari ci sarà spazio – aggiunge Novellini – per un centravanti da affiancare a Faye Pape, ma solo se ci sarà l’opportunità alle giuste condizioni. Non siamo mai stati quelli che fanno il passo più lungo della gamba». L’ultimo innesto in ordine di tempo è quello della quota Pizzoni dal Ciliverghe, inoltre svolgerà la preparazione con i goffredesi l’esterno destro Matallo, un 2003 in uscita dal Castiglione.

«Prima di cominciare la stagione, però – dice Novellini – vorrei ringraziare chi non è più nel nostro organico. In primis l’allenatore Alessandro Cobelli, che ha passato annate importanti qui e ci ha riportati in Eccellenza, dopo un esaltante cammino ai play off. Con lui, hanno fatto tanto anche i giocatori che, per un motivo o per l’altro, ci hanno lasciato». Ci sono stati gli addii di elementi storici, come capitan Napolano, Salardi e Gyamfi, protagonisti, a suon di gol e prestazioni, del ritorno nella massima categoria regionale. «Per loro – conclude Novellini – ci sarà sempre un ottimo ricordo, perché hanno fatto un pezzo di storia di questa società».

Amichevoli: la Castellana sfiderà il 17 agosto l’Asola, mentre il 21 sarà la volta dello Sporting Club di Prima Categoria.