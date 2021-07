Sportweek, dopo il successo della nona edizione si guarda al futuro

SAN BENEDETTO PO Altroché edizione della “Rinascita”: la nona Heineken Sportweek, andata in archivio nei giorni scorsi, è stata l’edizione del “Come te nessuno mai”. A bocce ferme, gli organizzatori dell’Asd Polisportiva di San Benedetto Po tracciano il bilancio della settimana di sport, aggregazione, divertimento e benessere andata in scena nel parco di via Castiglion della Pescaia, il polmone verde cittadino: «Quest’anno siamo entrati ancora di più nella parte centrale del parco e, oggettivamente, è stata una svolta. La sistemazione tra spazi dei tornei, area food e area spettacoli ha inciso notevolmente sulla partecipazione e sull’appeal nei confronti dei presenti; insomma, non abbiamo mai ricevuto tanti complimenti come quest’anno». Oltre mille atleti iscritti, quasi tremila spettatori ogni sera, impennata esponenziale nelle adesioni e nella qualità del gioco nei tornei di beach volley e basket, quest’ultimo con numeri record per quanto riguarda la pallacanestro femminile. Ringraziamenti dell’Asd ad Andrea Ferriani per la cura dei tornei di basket e a BV Mantova ed Andrea Sgarbi per quelli di beach, così come a tutti che, con impegno, si sono date da fare assieme a tutto il gruppo, affinché ogni cosa potesse andare nel migliore dei modi. «Abbiamo avuto adesioni da Modena, Reggio Emilia, Cento, Verona, addirittura da Trento; speriamo che prossimamente si riesca a coinvolgere di più anche i nostri vicini di casa di Mantova città e della parte alta della Provincia. Confidiamo di riuscirci magari l’anno prossimo, in occasione della decima edizione, per la quale siamo motivati. Anzi, utilizzando un paragone sportivo, siamo come in ciclisti in discesa: testa bassa puntando l’obiettivo» conclude il team dell’Asd Polisportiva. Federico Bonati