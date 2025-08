Croce Verde cerca nuovi volontari

La Croce Verde di Mantova lancia un appello alla cittadinanza: si cercano nuovi volontari, dai 18 anni in su, da inserire nei servizi di trasporto e assistenza sanitaria a bordo ambulanza, ma anche nel ruolo di centralinisti (modalità aperta soprattutto a coloro che non se la sentono di effettuare servizio a bordo dei mezzi), figura altrettanto essenziale per il buon funzionamento dell’associazione.

A partire da settembre 2025 prenderà il via il Corso Base di 46 ore, pensato per tutti coloro che desiderano entrare a far parte della Croce Verde. Il percorso rappresenta il primo step formativo per accedere ai servizi di trasporto sanitario, propedeutico all’eventuale prosecuzione dell’iter per operare sulle ambulanze di emergenza-urgenza.

Come afferma la direzione dell’associazione “È un’opportunità che offriamo almeno una volta all’anno a chi desidera mettersi al servizio della comunità, acquisendo le competenze necessarie per aiutare concretamente il prossimo”.

Non sono richieste competenze pregresse: servono solo motivazione, spirito di servizio e la disponibilità a dedicare un po’ del proprio tempo per sostenere chi ha bisogno.

In un momento storico in cui è sempre più complesso trovare nuovi volontari rispetto al passato, le esigenze del territorio sono in costante crescita.

Particolare attenzione quest’anno è rivolta anche alla figura del centralinista, ruolo fondamentale per chi non se la sente di salire in ambulanza, ma vuole comunque contribuire attivamente.

Il centralino è il fulcro organizzativo delle attività quotidiane: risponde alle telefonate (non di emergenza), raccoglie richieste di trasporto sanitario e gestisce il servizio di telesoccorso, attivo da oltre 25 anni e attualmente al servizio di circa 400 utenti nel territorio mantovano. Per questa attività sono previste alcune lezioni necessarie per la formazione dei nuovi operatori.

📌 Per informazioni dettagliate e per candidarsi al corso, è possibile visitare la pagina dedicata: