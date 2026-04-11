Apprezzata la “Paper Hunt” a Borgoforte, ovvero la caccia alla volpe… ma di carta

BORGOFORTE (Borgo Virgilio) – Il Parco del Forte di Borgoforte ha recentemente ospitato l’edizione 2026 della Paper Hunt, l’evento equestre organizzato dalla Società della caccia alla volpe Gonzaga-Estense. La Paper Hunt (letteralmente “caccia alla carta”) è una raffinata rievocazione sportiva della tradizionale caccia alla volpe, ma con una fondamentale differenza etica: nessun animale viene coinvolto o cacciato. Si devono seguire, invece, le tracce cartacee lasciate da un cavaliere in fuga, che funge appunto da volpe. Pur cambiando l’obiettivo principale, i partecipanti sono chiamati sempre ad affrontare una cavalcata veloce e le insidie del percorso. Spesso ci sono ostacoli naturali da superare che rendono la sfida avvincente e selettiva. Il Paper Hunt è stato per lungo tempo, e lo è ancora oggi, un divertimento ricercato e mondano. L’evento ha confermato il fascino di questa disciplina, che richiede grande sintonia tra cavaliere e cavallo, oltre a una spiccata capacità di orientamento. Nonostante l’obiettivo finale sia simbolico, l’impegno tecnico richiesto per completare il percorso nel Parco del Forte è stato elevato, mettendo alla prova la resistenza e l’abilità dei partecipanti. Un modo sostenibile e moderno per mantenere vive le atmosfere della cavalleria storica, trasformando una pratica del passato in una competizione sportiva di velocità e destrezza immersa nella natura.