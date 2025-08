Pallavolo Crer – Ecco le avversarie di Moglia, Quistello e Truzzi Poggio Rusco in Serie C e D

Mantova L’Ufficio Gare della Fipav Emilia Romagna ha ufficializzato la composizione dei gironi di Serie C e D per la stagione 2025/26. In C femminile, la Renusi Moglia, neopromossa e guidata da Michele Mossini, è stata inserita nel girone A: se la vedrà con avversarie di peso come Stadium Mirandola, Mondial Carpi, Noceto, San Polo Torrile, le due Piacenza (Emmezeta e Bft Burzoni), Rottofreno, Correggio, L’Arena Sant’Ilario, San Martino in Rio, Everton, Saturno Guastalla e Rubiera. In D maschile, girone B, la Quivolley Medial Trade Quistello di Massimo Bozzoli, che ha acquisito i diritti dal Concordia, affronterà squadre modenesi e reggiane come Crevalcore, Cavezzo, Castelnuovo, Modena Est, Anderlini Spezzano, Sassuolo, Fabbrico e Carpi. In D femminile, la Truzzi Poggio Rusco di Maurizio Scacchetti è nel girone B: la attendono formazioni insidiose come Vignola, Roteglia, Cavriago, San Martino in Rio e Modena Artiglio. Sul fronte mercato, Chiara Martinato (classe 2006), martello virgiliano, resta in Sardegna con Capo d’Orso Palau (B1), dopo aver superato l’infortunio che ne ha frenato il finale di stagione. In casa Viadana (B2 femminile), confermate Sofia Favari, Viola Pedretti ed Elisa Piantoni, mentre Arianna Daolio è ufficialmente passata alla Renusi Moglia.