Scontro tra due auto e il camion della spazzatura: cinque feriti a Moglia

MOGLIA – Via 4 Novembre chiusa per buona parte della mattinata di ieri, con i mezzi sia diretti verso Moglia che quelli diretti verso Bondanello, che hanno dovuto a raggiungere le proprie mete per strade alternative. A causare ciò un imponente incidente avvenuto intorno alle dieci e mezza di ieri mattina. Non è stato semplice ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, ma si sarebbe trattato del tipico frontale causato dalla prima nebbia scesa ieri sulle campagne attraversate dalla direttrice che collega Moglia con la propria frazione.

La foschia che rende particolarmente difficile la visuale unita magari alla velocità dei mezzi, ha portato all’impatto in cui sono state coinvolte un suv Mercedes bianco, una Renault Captur grigia ed uno dei mezzi della nettezza urbana che a Moglia si occupa della raccolta differenziata. Ad un primo sguardo e vedendo l’imponenza dei danni alle vetture, si sarebbe potuto pensare ad una situazione critica, soprattutto per i conducenti. Invece, fortunatamente, non ci sono state conseguenze maggiori di qualche contusione e ferita e, ovviamente, tanto, tantissimo spavento. Tutti i feriti, due uomini e tre donne di età comprese tra i trenta e i sessant’anni, sono stati trasportati all’ospedale di Mantova con codici gialli (tre) e verdi (due). Sul posto sono intervenuti cinque mezzi del pronto soccorso, tre ambulanze e due auto mediche, una camionetta dei vigili del fuoco e due pattuglie dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gonzaga, oltre alla polizia locale di Moglia, impegnata nella deviazione del traffico della strada che, nel primo pomeriggio di ieri, è stata riaperta. (f.b.)