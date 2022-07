Calciomercato dilettanti – Altri tre rinforzi per Serenissima e Voltesi. Medole, arriva Narcelli

Mantova Perso, a quanto pare, Braguzzi, che resta alla Villimpentese, la Serenissima ha preso Thomas Mantovani (2002) dal Borgo Virgilio, La Roia dal Buscoldo e Bianchini (2004) dal San Lazzaro. Anche la Voltesi piazza tre colpi: il portiere Sossi dal Borgosatollo (lo voleva pure lo Juniors Cerlongo), il centrocampista Cannolicchio dal Carpenedolo e l’attaccante Serpellini dal Cavrianponti. Freddi e Lonighi passano dalla Poggese alla River. La Casteldariese riporta a Mantova Vandam Patozi, uno che ha fatto la B in Albania. Dinamo e Gualtierese si contendono Batina del Gonzaga. La Medolese si rinforza col giovane centrocampista Narcelli dal Castiglione. Il San Lazzaro valuta le offerte di Roverbellese e Ostiglia per Giovanni Alberini, l’Asola non ha ancora piazzato Moglia, mentre il Quistello attende una risposta da Vitagliano della Governolese.