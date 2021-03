Da lunedì 8 marzo lavori per la pavimentazione di via Monteverdi e piazza Filippini, modifiche alla viabilità

MANTOVA – Da lunedì 8 a venerdì 19 marzo verrà rifatta la pavimentazione in acciottolato in via Monteverdi e in piazza Filippini. Per tutta la durata del cantiere, i lavori prevedono le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di sosta con rimozione coatta in piazza dei Filippini dal civico 13 al civico 9, ovvero tratto da via Cavour a via Monteverdi; divieto di transito in piazza dei Filippini, all’imbocco di via Cavour, con realizzazione di una corsia a senso unico in ingresso in piazza dei Filippini, a lato di quella chiusa dall’area di cantiere, con divieto di sosta su due file degli stalli di parcheggio, mantenendo quindi la circolazione all’interno della piazza.

Da mercoledì 10 a venerdì 19 marzo 2021 divieto di sosta con rimozione coatta in via Monteverdi e divieto di transito in via Monteverdi, all’imbocco da via Fernelli.