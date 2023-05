Grazie capitale della cucina: arriva la Fiera del Riso

CURTATONE Non solo arte e gessetti: il borgo di Grazie, uno dei più belli d’Italia, diventa patria anche del riso: da domani al 5 giugno arriva, infatti, la Fiera del Riso. Un grande evento dove protagonista indiscussa sarà l’enogastronomia locale e nazionale che saprà unire in modo innovativo i sapori e le tradizioni del Paese.

Si tratta di un’iniziativa che da tempo il Comune di Curtatone sognava di portare a Grazie e che finalmente è pronta a sbarcare nel borgo. «Una grande scommessa – come sottolineato dal sindaco di Curtatone Carlo Bottani ieri mattina alla conferenza stampa di presentazione dell’evento – che esalterà anche lo sviluppo turistico e ricettivo di Grazie». Un grande evento che aprirà domani e che si concluderà il prossimo 5 giugno: un mese in cui lo stand resterà aperto tutti i giorni dalle ore 19.30 alle 23 e la domenica anche dalle 11.30 alle 15. Ogni giorno gli stand allestiti in via Martiri dell’Aldriga potranno ospitare fino a 750 persone.

«L’iniziativa unisce due mantovanità – spiega l’assessore alle attività produttive ed al turismo Manuel Pignatti – : la Fiera delle Grazie ed i risotti. Un’unione che avviene in borgo come quello di Grazie, che vanta mille sfaccettature sia spirituali che naturalistiche ed artistiche, in grado di dare ancora più valore e prestigio all’evento. La Fiera del Riso è un appuntamento che credo tutti i mantovani sentano e che portato a Grazie potrà dare ancora più risalto e spunti di crescita al borgo stesso che, lo ricordiamo, è inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”»,

Un mese, dunque all’insegna dell’enogastronomia e non solo: se da, un lato, infatti, non mancheranno i piatti tipici della tradizione, dall’altro, non mancheranno gadget ed aree promozionali dedicate al borgo di Grazie ed a tutte quelle peculiarità che fanno del borgo uno dei più suggestivi del territorio: dalla cultura, all’arte, alla natura. «La manifestazione – ha spiegato Eleonora Benedini dell’organizzazione della manifestazione, affiancata da Cristian Pasolini – proporrà i piatti tipici della tradizione mantovana e non solo, perché si potranno trovare anche piatti nuovi, che non vogliamo ancora svelare, affiancati a primi, secondi, dolci e pizza». A permettere l’organizzazione della Fiera, che per la prima volta arriva a Grazie, anche se vanta una lunga storia nella provincia, il lavoro di squadra di tante associazioni mantovane da sempre impegnate in questo genere di iniziative, tra cui anche il gruppo Avis di Buscoldo.

Lavoro di squadra che non è mancato, come evidenziato dall’assessore Pignatti, neppure tra gli uffici di Corte Spagnola e che ha visto collaborare alla concretizzazione dell’evento anche l’assessore Sofia Pantani e Riccardo Goatelli, «a dimostrazione dell’impegno e della volontà di lavorare insieme per il territorio», ha concluso Pignatti.