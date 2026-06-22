Successo di pubblico a Borgo Virgilio per la 6ª tappa del tour “1982 e dintorni”

BORGO VIRGILIO – Un pubblico numeroso e attento ha partecipato, giovedì scorso, alla presentazione del libro “1982 e dintorni. Cosa rimane di noi” del giornalista mantovano Matteo Vincenzi tenutasi presso la sala consigliare di Cerese. Per circa un’ora e mezza l’autore ha dialogato con la collega, nonché consigliere regionale, Paola Bulbarelli, e con l’editore Nicola Sometti. L’iniziativa è stata è stata organizzata dall’amministrazione comunale di Borgo Virgilio. I saluti introduttivi sono stati da parte del sindaco Francesco Aporti, ai quali si sono aggiunti anche quelli dell’assessore regionale Alessandro Beduschi. La serata ha dato spazio non solo al racconto dell’esperienza umana dell’autore ma ha consentito di approfondire molte tematiche, dall’importanza dello sport e dell’amicizia alla riscoperta di ricordi che sanno ancora potentemente emozionare, dal valore dei legami familiari alla amara piega involutiva che ha preso la società attuale, dove la mancanza di rispetto rischia di prendere il sopravvento. Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il ricordo dei Mondiali del 1982 vinti dagli Azzurri di Enzo Bearzot ma che si sviluppa nell’intero decennio degli anni ’80, spaziando tra costume, musica, televisione, sport, aneddoti personali e su com’era la vita di provincia in quell’epoca ormai lontana «ma che andrebbe riscoperta e presa ad esempio per la leggerezza che sapeva trasmettere, quando la società non era ancora “schiava” di tecnologia e social».