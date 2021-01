Dalla Uil, “Da Cappellari solo attacchi e provocazioni”

MANTOVA – “Sono profondamente rammaricato per il fatto che le critiche all’operato di Regione Lombardia abbiano scatenato il consigliere Alessandra Cappellari contro la Uil: non per un confronto, ma per infilare attacchi e provocazioni». Queste la replica di Daniele Soncini, segretario provinciale Uil Mantova, dopo le dichiarazioni del consigliere regionale in quota Lega Cappellari che aveva definito critiche irricevibili” quella rivolte al sistema regionale e in primis al governatore Attilio Fontana circa una paventata ipotesi di suo commissariamento. «Un conto è spiegare le proprie ragioni – continua Soncini – e mettere sul tavolo i successi della propria parte politica, un altro è difendere l’indifendibile, provando a sminuire chi interpreta il disappunto e il malcontento generale. Faccio notare che le critiche al Governo per la sua chiusura nei confronti delle parti sociali e le risposte mancate in tema di lavoro e sicurezza dei lavoratori non sono mai mancate, così come è legittimo che sul tema sanità gli onori e gli oneri spettino all’Istituzione regionale. Proprio in questi giorni abbiamo denunciato come il numero di contagiati sul lavoro in Lombardia sia fuori controllo, con le lavoratrici del comparto sanitario a farne maggiormente le spese e come nostri sindacalisti, attivi nelle corsie degli ospedali, siano stati duramente colpiti. Rispedisco al mittente questi attacchi, ribadendo lo spirito collaborativo che ci contraddistingue. Questo anche nei confronti di certa politica che, vedi le numerose vertenze per la difesa del lavoro aperte sul territorio, ha speso il suo tempo ad attaccare le organizzazioni sindacali» .