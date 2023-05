Delitto Yana: incaricato un perito per trascrivere i dialoghi e i messaggi intercettati di Dumitru

MANTOVA Il gip di Mantova Antonio Serra Cassano ha conferito l’incarico a un perito per la trascrizione dei dialoghi e dei messaggi tra Dumitru Stratan, 33enne moldavo, in carcere per l’omicidio della ex fidanzata Yana Malayko, 23enne ucraina, e la madre. Stratan è accusato di avere ucciso la giovane la notte fra il 19 e 20 gennaio scorso. Secondo gli inquirenti avrebbe attirato la 23enne in una trappola nell’appartamento della sorella a Castiglione delle Stiviere e lì l’avrebbe assassinata. Poi avrebbe caricato il cadavere della ragazza nel bagagliaio dell’auto per occultarlo nelle campagne limitrofe. Una ricostruzione, questa, dalla quale emergerebbe di fatto una premeditazione con tanto di pianificazione dell’omicidio. Premeditazione che però il 33enne moldavo ha negato in sede di interrogatorio davanti al Pm. «Sì, ho ucciso io Yana, ma non è stato un gesto intenzionale», aveva detto Stratan. La perizia disposta ieri per la trascrizione delle conversazioni del 33enne dovrebbe servire a chiarire questo aspetto della vicenda, per la quale sono tutt’ora in corso le indagini.