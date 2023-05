Deve scontare un anno per un furto del 2014: in carcere un 56enne

MANTOVA Deve scontare un residuo di pena di un anno per un furto commesso nel 2014. I carabinieri hanno eseguito ieri un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Mantova nei confronti di uno straniero extracomunitario 56enne. L’uomo si è reso responsabile di un furto aggravato commesso a Roncoferraro nove anni fa per il quale è stato condannato in via definitiva alcuni giorni fa. Ieri i carabinieri hanno rintracciato il 56enne e lo hanno accompagnato in carcere perché deve scontare un anno di reclusione, residuo della pena.