Delivery vantaggioso e green: nuova convenzione tra Confcommercio e Yourider

MANTOVA Se lo smart working rappresenta l’innovazione più lampante nella gestione del lavoro, l’e-commerce e il delivery sono l’evoluzione del commercio. In particolare con l’emergenza che stiamo vivendo, le consegne a domicilio, non solo di cibo e bevande ma anche di tantissime altre categorie merceologiche, hanno registrato in questi mesi un vero e proprio boom.

Da queste premesse, nasce la nuova collaborazione tra Confcommercio Mantova e Yourider, start-up innovativa e tutta mantovana nata per organizzare al meglio il servizio di delivery.

“Ci differenziamo dalle altre aziende del settore perché non pretendiamo alcuna percentuale sullo scontrinato e ottimizziamo al massimo le consegne – afferma Federico Passarino, fondatore di Yourider – Il ristorante, il bar il negozio o qualsiasi altra attività che ha necessità di far recapitare la merce al cliente, appalta il servizio della consegna ‘noleggiando’ il rider per il tempo utile, risolvendo a monte il problema di dover cercare il personale adatto, contrattualizzarlo e assicurarlo: a tutto questo pensiamo noi”.

Non da ultimo Yourider ha una bella impronta etica: “abbiamo puntato a emissioni zero – spiega Passarino – infatti i nostri mezzi sono principalmente muscolari, elettrici o a gas, così da ridurre al minimo l’inquinamento. Inoltre una quota della consegna è destinata a piantumare alberi in città. Tutti i nostri rider sono poi assunti con un contratto subordinato e godono di tutte le tutele previste dalla normativa e hanno regolare assicurazione. Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi di questa nuova partnership con Confcommercio Mantova, essendo questa associazione la realtà più adatta per far conoscere il nostro servizio a tutti gli associati. Un sentito ringraziamento per l’opportunità che ci hanno offerto”.

“Con questa partnership sosteniamo imprenditori mantovani, giovani, brillanti, che offrono alle nostre aziende un servizio di qualità lontano dalle alte commissioni richieste dalle piattaforme di delivery più conosciute – è il commento di Nicola Dal Dosso, direttore di Confcommercio – il tutto nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente”.

A dicembre, mese di shopping natalizio e di consegne a domicilio, gli associati a Confcommercio Mantova possono usufruire di una promozione speciale loro riservata: tariffa oraria del noleggio rider a 16 euro anziché 20, e un costo di consegna di 3 euro invece di 3,50 euro.

Per informazioni e adesioni: T. 348.1656040 – info@yourider.it