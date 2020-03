MANTOVA Altri due casi di Coronavirus segnalati nel Mantovano. Si tratta di un 60enne di Cesole, che da giorni accusava sintomi influenzali e per questi si è recato dal proprio medico. Il tampone a cui è stato sottoposto è risultato positivo per cui è stato messo in quarantena a domicilio. L’altro caso riguarda un paziente mantovano arrivato dall’ospedale di Cremona, dove era ricoverato da alcuni giorni e che è stato trasferito al Poma.