Il carcere di via Poma incontra la poesia

MANTOVA – La poesia entra in carcere. Grazie alla collaborazione fra Casa circondariale di Mantova, Asst e associazione La Corte dei Poeti, è stata organizzata una rassegna di incontri e workshop con i detenuti. Una sinergia fra il Mantova Poesia-Festival Internazionale Virgilio e le istituzioni, per portare la poesia anche nei luoghi del confinamento. Il Premio nazionale di poesia Terra di Virgilio, promosso dalla Corte dei Poeti all’interno del festival, giunto ormai alla sua nona dizione, presenta infatti due sezioni: Vita di scienza ed arte, per autori noti ed esordienti; L’ozio degli attivi, riservata a persone ospitate in strutture protette. La poesia dei luoghi difesi e tutelati, altrimenti definita “poesia dell’anima”, dà spazio all’espressione lirica di persone che praticano la scrittura come elemento di riscatto, di autocura e di reinserimento sociale. L’obiettivo è quello di avvicinare i detenuti all’espressione poetica e alle emozioni curative che la poesia suscita, invitandoli a partecipare al premio che vede protagoniste numerose strutture italiane. La parola come cura è il titolo della rassegna che si svolgerà in carcere a partire da domenica 20 novembre. Tre eventi inseriti nel più ampio progetto Empowerment, realizzato dalla Medicina Penitenziaria di Asst in accordo con la direzione della Casa circondariale, per l’iniziativa Milone 3.0 Regione Lombardia. Empowerment sviluppa varie strategie di intervento per valorizzare le risorse personali dei pazienti. Si somministra una ‘terapia informativa’ che aiuti a prendere decisioni migliori per la propria salute. Gli incontri incentrati sulla poesia si collocano nel solco di una serie di laboratori ispirati alla medicina narrativa, che valorizzano il racconto come strumento per migliorare la relazione operatore-paziente, sempre attraverso l’impegno della Medicina penitenziaria. Il ciclo La parola come cura fa seguito alla rassegna L’ascolto come cura, che vede coinvolta da alcuni mesi una neuropsichiatra nel valorizzare l’ascolto come forma terapeutica.



LA PAROLA COME CURA – IL PROGRAMMA

Domenica 20 novembre, ore 15

La riparazione della poesia | Il premio nazionale di poesia Terra di Virgilio. A cura dell’associazione La Corte dei poeti. Con Elena Miglioli, Stefano Iori, Lucia Papaleo, Luigi Caracciolo.

Domenica 11 dicembre, ore 15

Nacqui ortica selvatica | Il laboratorio di lettura e scrittura creativa del carcere di Opera. Con Silvana Ceruti e Alberto Figliolia, conduttori del laboratorio. Testimonianza di Fabio.

Domenica 18 dicembre, ore 15

Parole in libertà | Workshop di poesia. Con Carla Villagrossi e Luigi Caracciolo, La corte dei poeti.