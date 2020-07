Castel d’Ario – Internet veloce e wifi gratuito: Comune sempre più connesso

CASTEL D’ARIO Il Comune di Castel d’Ario sempre più connesso e veloce: questo grazie agli interventi di MyNet a azienda del territorio, con cui il Comune ha stretto un accordo, che da anni investe in infrastrutture in fibra ottica nei territori della provincia e in tante altre zone del Nord Italia.

«Si tratta di una grande opportunità per la quale ci siamo impegnati per poter dare al nostro tessuto imprenditoriale e alla nostra cittadinanza tutti i vantaggi delle reti di ultima generazione in cui oltre alla velocità di trasmissione, anche la sicurezza dei dati e l’affidabilità della rete sono elementi imprescindibili», così il sindaco Daniela Castro in merito agli interventi programmati. Un servizio che andrà, infatti, a beneficio di tutta la collettività – dai privati alle attività imprenditoriali – che potranno navigare ad una maggiore velocità. Un’esigenza, questa, riscontrata anche nei mesi scorsi, durante il lockdown, quando lavoratori e studenti si sono ritrovati a svolgere le loro quotidiane mansioni in forma telematica: operazioni rese a volte difficili a causa della lenta connessione internet.

L’infrastruttura principale, come spiegato dall’amministrazione comunale, è già stata completata e molte aziende finalmente stanno già usufruendo di un servizio di connessione alla rete ultraveloce. Imminente anche l’attivazione di tutte le sedi comunali (come municipio, biblioteca e tutte le scuole) con un enorme beneficio in termini di efficienza dei servizi pubblici e dell’attività degli studenti.

Gli interventi non finiscono, però qua, come afferma il sindaco: «la rete in fibra ottica presente nel territorio non è solo internet veloce. Abbiamo deciso di estendere la rete in fibra ottica per collegare ad alta capacità anche i punti Tvcc e quelli WiFi pubblico già installati e/o di imminente installazione in molti punti del territori. Insomma, la volontà di creare le condizioni per una Castel d’Ario sempre più Smart City», conclude Castro.

Il Comune è, infatti, risultato vincitore del bando europeo Wifi4eu, che assegna un voucher da 15mila euro per l’implementazione di reti Wifi pubbliche, sicure e al servizio dei cittadini.