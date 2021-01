Identificato il cadavere ripescato l’altro ieri a Porto Catena

MANTOVA Sarebbe del 50enne sparito da casa ai primi del mese il cadavere ripescato nelle acque del lago inferiore nei pressi della darsena di porto Catena l’altro ieri nel tardo pomeriggio. A riconoscerlo sono stati i suoi familiari che nella mattinata di ieri sono stati accompagnati nelle sale mortuarie del Carlo Poma dagli agenti della questura di Mantova. Le ricerche erano scattate lo scorso 6 gennaio, quando un familiare aveva avvisato la Polizia dicendo che il 50enne era sparito da casa da circa 3 giorni. L’uomo, che sarebbe stato anche un gran camminatore, si era allontanato da casa a piedi e subito venivano passati al setaccio i sentieri a ridosso dei laghi che circondano la città e dei vari corsi d’acqua. Le ricerche però non avevano dato alcun esito e alla fine erano state sospese. L’altro ieri verso le 18 alcuni passanti hanno scorto un corpo in acqua nei pressi di via Fondamenta e hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma. Ieri il riconoscimento.