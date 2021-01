Castiglione, da Comune e Biblioteca Palazzo Pastore appuntamenti in streaming per ricordare la Giornata della Memoria e la Giornata del Ricordo

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE L’amministrazione comunale ha organizzato due eventi online per ricordare la Giornata della Memoria di mercoledì 27 gennaio e la Giornata del Ricordo di mercoledì 10 febbraio. Si tratta di due spettacoli pensati per un pubblico scolastico e che avranno come tema il ricordo dell’Olocausto, con letture di testi di autori e autrici che andranno da Primo Levi a Lilliana Segre, e il tema della tragedia delle Foibe. “La Giornata della Memoria – spiega il sindaco Enrico Volpi – quest’anno sarà un po’ diversa dal solito, non potremo organizzare eventi e manifestazioni in presenza, come abbiamo sempre fatto, ma questo non significa che non possiamo comunque parlarne, viverla e ricordarla. L’esperienza degli spettacoli in streaming che abbiamo organizzato dal Teatro Sociale durante le festività natalizie ha dato buoni risultati in termini di gradimento e di contatti. I tre spettacoli sono stati visti infatti da oltre 180 persone. Per questo, in collaborazione con la Biblioteca comunale Palazzo Pastore di via Ascoli 31, abbiamo deciso di programmare altri due eventi, con la stessa modalità, per celebrare queste due importanti ricorrenze”. I due spettacoli saranno trasmessi in streaming il prossimo 27 gennaio e il prossimo 10 febbraio, con accesso gratuito, sui siti e sulle pagine facebook istituzionali del Comune e della Biblioteca di Palazzo Pastore.

Paolo Zordan