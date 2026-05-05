Divari di genere nelle imprese: i dati lombardi e mantovani a Casa del Mantegna

Convegno venerdì 8 maggio 2026 alle ore 15.30 nella sala conferenze di Casa del Mantegna in via Acerbi 47 a Mantova sul tema “Divari di genere e certificazione nelle imprese: evidenze dall’analisi dei dati in Lombardia e nel territorio mantovano”.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione dei risultati dell’analisi dei Rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile relativi al biennio 2022–2023 in Lombardia, con un focus specifico sulle imprese della provincia di Mantova. L’indagine, commissionata dalla Consigliera di Parità Regionale al gruppo di ricerca guidato dalla Prof.ssa Mariasole Bannò dell’Università degli Studi di Brescia, prende in esame variabili quali il livello di inquadramento, la dimensione aziendale e il settore economico, con il duplice obiettivo di misurare i divari occupazionali e retributivi di genere e analizzarne le cause strutturali e sistemiche. L’analisi si articola su tre livelli: regionale, attraverso una lettura aggregata dei dati; longitudinale, per individuare i trend dal 2010 a oggi; e provinciale, per cogliere le specificità territoriali e le criticità locali. I risultati rappresentano uno strumento rilevante per supportare l’elaborazione di politiche pubbliche e strategie aziendali orientate all’equità, contribuendo alla costruzione di un mercato del lavoro più inclusivo, trasparente e sostenibile.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione di Beatrice Biancardi, Consigliera di Parità provinciale interverranno Anna Maria Gandolfi, Consigliera di parità Regionale, la prof.ssa Mariasole Bannò e la dott.ssa Camilla Federici dell’Università degli studi di Brescia.

Il convegno è promosso e organizzato dalla Consigliera di parità con la provincia di Mantova.